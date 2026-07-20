Трамп заявил об отсутствии угрозы ареста Нетаньяху в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет арестован во время пребывания в Соединённых Штатах.

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«Нетаньяху ни при каких обстоятельствах не будет арестован во время пребывания в Соединённых Штатах Америки. Он ведёт борьбу против Исламской Республики Иран», — написал президент США в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что к ответственности следует привлекать тех, кто, по его мнению, «привёл Иран к беспрецедентной спирали смерти и разрушения».

Прошлой осенью стамбульская генпрокуратура выдала ордер на арест Нетаньяху по обвинению в геноциде в секторе Газа.

В конце июня президент США выступал с призывом прекратить судебное разбирательство по делу премьер-министра Израиля.