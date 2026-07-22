Умер исполнитель главной музыкальной темы "Розовой пантеры" Плас Джонсон

Американский саксофонист, исполнивший главную музыкальную тему фильма "Розовая пантера" (The Pink Panther), Плас Джонсон умер на 95-м году жизни. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее информации, о смерти музыканта рассказали его дети.

В юности Джонсон выступал в Новом Орлеане (штат Луизиана), где исполнял блюз, джаз и диксиленд. В 1951 году саксофонист присоединился к коллективу популярного R&B-исполнителя Чарльза Брауна.

В середине 1950-х он начал работать в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), став одним из первых темнокожих музыкантов, закрепившихся в студиях кино и звукозаписи западного побережья США. Композитор Генри Манчини в свое время признался, что писал тему для картины "Розовая пантера", вышедшей в 1963 году, ориентируясь на стиль игры Джонсона.