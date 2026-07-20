В офисе президента (ОП) Украины услышали позицию общества.

С таким заявлением выступил руководитель ведомства Кирилл Буданов (*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Ситуация решается профессионально, конструктивно и в интересах нашего государства», — прокомментировал он.

Буданов также призвал сохранять спокойствие, отметив, что дискуссия власти и общества — это нормальный процесс.

Названо условие, при котором протесты в Киеве перерастут в новый Майдан

В июле на Украине сменилось руководство Минобороны: министр обороны Михаил Федоров был отправлен в отставку. По данным «Украинской правды», одной из причин этого стали затяжные конфликты с Сырским, при этом издание не исключало и возможной отставки самого главкома ВСУ. В ряде украинских городов начались протесты: участники акций требуют вернуть Федорова на пост министра и отправить Сырского в отставку.