В Молдавии инициировали отставку президента

В парламенте Молдавии разработали проект постановления о запуске процедуры отстранения Майи Санду от президентского поста. Об этом сообщил бывший премьер‑министр страны Ион Кику — информацию распространил Telegram‑канал Sputnik Молдова.

Кику выразил надежду, что удастся собрать 34 подписи, необходимые для регистрации документа в парламенте и его дальнейшего рассмотрения. По его словам, проект заявления об импичменте рассчитан на консолидацию оппозиционных сил и оформлен как совместное обращение.

Объём документа превышает 40 страниц; его подготовка связана с резонансным коррупционным скандалом, разразившимся из‑за трудоустройства двоюродной сестры президента. Как стало известно 1 июля, родственнице Санду начисляли необоснованно высокую зарплату.

Издание Telegraph Moldova отмечало, что глава государства подтвердила факт назначения родственницы на вакантную должность, но не дала разъяснений относительно мотивов такого решения.