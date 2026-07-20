Трамп обозвал ядерную державу нищей страной

Президент США Дональд Трамп в очередной раз резко высказался о состоянии британской экономики, назвав страну нищей, и дал Лондону совет. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Американский лидер назвал Соединённое Королевство «поражённой нищетой катастрофой». Выход из положения, по его мнению, лежит в Северном море. Трамп заявил, что там находятся величайшие на Земле запасы качественной нефти, которых хватит на сотни лет.

При этом многое ещё даже не разведано. Он уверен, что разработка месторождений превратит королевство в одну из богатейших стран мира.

Трамп похвалил премьера Британии за планы открыть Северное море для нефтедобычи

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем намерен одобрить новые проекты по добыче нефти в Северном море. Трамп и прежде неоднократно советовал британцам наращивать темпы бурения.