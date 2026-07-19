Бывший президент Молдавии и руководитель оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон раскритиковал идею объединения республики с Румынией. Свою позицию политик изложил в интервью белорусскому телеканалу СТВ.

© Московский Комсомолец

По мнению Додона, отказ Молдавии от самостоятельной государственности был бы недопустим. Он обвинил действующее руководство страны в поддержке соответствующих настроений и назвал сложившуюся ситуацию трагической.

«Какое объединение с Румынией, какая ликвидация государственности?» — заявил лидер социалистов.

Он считает, что граждане, голосовавшие за перемены, не получили ожидаемого результата.

Додон также отметил, что Молдавия в течение последних десятилетий неоднократно меняла внешнеполитические ориентиры. Главным вопросом для страны сейчас он назвал сохранение независимости.

Политик вспомнил встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который, по его словам, призвал молдаван беречь собственную государственность. Додон считает, что к управлению республикой должны вернуться силы, ориентированные на национальные интересы.

Молдавия получила независимость после распада Советского Союза. При этом идея объединения с соседней Румынией остаётся предметом политических дискуссий как внутри республики, так и за её пределами.