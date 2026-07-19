Борьба с коррупцией вызвала кризис в одной стране

Инициированная премьер-министром Ирака Али аз-Зейди антикоррупционная кампания вызвала в стране кризис. Об этом сообщает Alhurra.

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По информации телеканала, расследования спровоцировали серию арестов, а также создали потенциальную ловушку не только для самого премьера, но и для политических элит.

Так, во время расследования дела, связанного с бывшим заместителем министра нефти Аднаном аль-Джумайли, уже было задержано около 27 человек и изъято более 250 миллионов долларов. Еще 40 человек, причастных к делу, остаются на свободе.

Велика вероятность, что массовые аресты высокопоставленных лиц, а затем масштабное изъятие денежных средств, станут причиной внутреннего раскола в Координационном совете, объединяющем представителей большинства шиитских блоков и партий Ирака. Это, в свою очередь, повлечет за собой остановку работы парламента.

Источники телеканала отмечают, что правящие блоки уже начали использовать компрометирующие документы как оружие, обмениваясь ими против друг друга.

Ранее были названы страны, которые больше всех пострадают от нового витка энергокризиса.