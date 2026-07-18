Хакеры шантажируют президента Кении

Хакеры взломали официальный сайт президента Кении Уильяма Руто и разместили на главной странице требование выкупа в размере пяти биткоинов (более 319 тыс. долларов), угрожая обнародовать некие данные о главе государства, сообщает издание Kenyans.co. Содержание сайта было заменено дискредитирующими сообщениями и адресом криптокошелька. В канцелярии президента подтвердили факт атаки и заявили о решении проблемы.

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Злоумышленники настаивают на выполнении их требований до 18.00 мск субботы. На сайте были размещены обвинения против президента Руто, но их характер не уточняется.

Пока неясно, затронула ли кибератака только главную страницу сайта или также коснулась его внутренней системы. В канцелярии президента не раскрывают детали расследования.

В ноябре 2025 года уже сообщалось о взломе нескольких сайтов кенийского правительства. Тогда злоумышленники оставили на страницах сообщения расистского содержания, а атаке подверглись министерства здравоохранения, образования, труда, окружающей среды, туризма, внутренних дел и информационных технологий.

Также в прошлый раз пострадали сайты иммиграционного департамента, управления государственно-частного партнерства и управления уголовных расследований. Хакеры тогда не выдвигали финансовых требований.

В июне 2025 года хакерская группа атаковала сайты министерства обороны Кении, потребовав прекратить участие страны в миротворческой миссии в Сомали. Кроме того, в марте была взломана база данных национального регистра населения, что поставило под угрозу персональные данные миллионов кенийцев.