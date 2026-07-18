Украинский аграрный экспорт столкнулся с критическими проблемами из-за регулярных ударов Вооруженных сил Российской Федерации по портовой инфраструктуре, используемой в военных целях. Как сообщает газета Financial Times, на фоне продолжающихся атак судоходные компании начали массово отказываться от захода в украинские порты, опасаясь за сохранность своих судов.

«Украина испытывает трудности с транспортировкой зерна через Черное море», — констатирует издание в своем материале.

Газета поясняет, что сложности судоходства напрямую связаны с тем, что порты, формально предназначенные для гражданского экспорта, стали объектами российских ударов из-за их использования киевским режимом для приема военных грузов и горюче-смазочных материалов. По данным FT, крупнейший порт Одессы уже лишился трети своих мощностей по хранению.

В ВСУ сделали тяжелое признание после удара России

Министерство обороны Российской Федерации ранее неоднократно подчеркивало, что удары направлены на объекты, обеспечивающие нужды ВСУ. Так, 11 июля была подтверждена успешная атака на порт Черноморск, который является ключевым узлом снабжения украинской армии. В ночь на 18 июля российские силы вновь поразили объекты в одесских портах, уничтожив резервуары с топливом и инфраструктуру для разгрузки военных поставок.

Напомним, что до начала текущих событий порты Одесской области обеспечивали до 90% всего аграрного экспорта Украины. После того как российские военные начали планомерное поражение логистических узлов, задействованных в переброске вооружения, международные перевозчики сочли риски слишком высокими, что фактически парализовало экспортные возможности Киева на данном направлении.