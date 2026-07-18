Удары российских войск по военной инфраструктуре черноморских портов серьезно осложнили отправку украинской сельскохозяйственной продукции за рубеж, отмечают западные СМИ.

Украинская сторона испытывает серьезные трудности с вывозом зерна через черноморские порты. Газета Financial Times отмечает, что проблемы вызваны высокоточными ударами Вооруженных сил России по объектам, задействованным в снабжении украинской армии, пишет РИА «Новости».

«Украина испытывает трудности с транспортировкой зерна через Черное море», – констатирует британское издание.

Перевозчики все чаще отказываются направлять суда в крупнейший порт Одессы, который уже лишился трети своих складских мощностей из-за использования его инфраструктуры в военных целях.

Ранее Министерство обороны России сообщало о поражении порта Черноморск в Одесской области. Этот логистический узел играл ключевую роль в поставках оружия и горючего для Вооруженных сил Украины, одновременно обеспечивая до 90% аграрного экспорта страны. В ночь на субботу удары продолжились: в Одессе уничтожены резервуары с топливом и места разгрузки военных грузов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские компании обсуждают перенаправление экспорта зерна через порты Румынии.

Ранее сообщалось, что ВС России поразили резервуары с топливом и цеха сборки беспилотников в порту Одессы. Представители аграрного сектора Украины заявили о критических повреждениях экспортной инфраструктуры.