Ирак нашел альтернативу Ормузскому проливу

Ирак и Сирия подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий модернизацию и возобновление работы нефтепровода между иракским городом Хадиса и сирийским портом Банияс. Об этом сообщило агентство INA.

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Согласно договоренностям, реализацию проекта будет курировать американская компания Chevron.

«Между сторонами был подписан меморандум о взаимопонимании по реабилитации нефтепровода, идущего от Хадисы до Банияса», — сообщает агентство INA.

По данным Al-Monitor, разработкой технического и технико-экономического обоснования займется консорциум, в который входят Chevron, Capital TI и катарская UCC. Власти Ирака рассчитывают, что восстановление нефтепровода позволит увеличить поставки нефти из провинции Киркук к побережью Средиземного моря для последующего экспорта в Европу.

Ранее Банияс рассматривался Багдадом как один из альтернативных Ормузскому проливу маршрутов поставок нефти на мировой рынок.