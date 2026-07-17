В Херсоне расширили зону эвакуации

Украинские власти расширили зону эвакуации в подконтрольном им Херсоне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Херсонской области Александр Прокудин.

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Он уточнил, что речь идет о микрорайоне «Текстильный», а также ряде улиц Центрального, Корабельного и Днепропетровского районов Херсона.

«Подробно рассмотрели ситуацию с безопасностью (...). Решили добавить в перечень населенных пунктов Херсонской области, на территории которых проводится обязательная эвакуация населения в безопасные районы, еще: населенные пункты Крещеновского старостинского округа, село Чаривное, поселок Зеленовка», — говорится в сообщении.

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