Главе фракции ХДС/ХСС грозит отставка

Глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан, который считается сподвижником канцлера ФРГ Фридриха Мерца, оказался под огнем критики из-за скандала вокруг суррогатного материнства.

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15 июля Шпан и его супруг Даниэль Функе (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) сообщили, что "стали папами". Ребенок появился на свет в США от суррогатной матери. При этом суррогатное материнство в Германии запрещено, а партия Шпана - Христианско-демократический союз (ХДС) - выступает категорически против легализации. И он сам в прошлом высказывался против отмены запрета.

В этой связи влиятельные представители ХДС стали требовать его отставки.