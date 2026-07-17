Главе фракции ХДС/ХСС грозит отставка
Глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан, который считается сподвижником канцлера ФРГ Фридриха Мерца, оказался под огнем критики из-за скандала вокруг суррогатного материнства.
15 июля Шпан и его супруг Даниэль Функе (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) сообщили, что "стали папами". Ребенок появился на свет в США от суррогатной матери. При этом суррогатное материнство в Германии запрещено, а партия Шпана - Христианско-демократический союз (ХДС) - выступает категорически против легализации. И он сам в прошлом высказывался против отмены запрета.
В этой связи влиятельные представители ХДС стали требовать его отставки.
"Йенс Шпан как председатель фракции ХДС/ХСС больше неприемлем и должен уйти со своего поста", - заявил газете Bild глава отделения ХДС в земле Мекленбург - Передняя Померания Даниэль Петерс. "Прибегнув к суррогатному материнству в США, Шпан совершенно осознано перешагнул через действующее в Германии законодательство", - констатировал политик.