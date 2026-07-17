США теряют популярность в мире: причины и последствия

Отношение к США в мире продолжает ухудшаться, и сейчас Америка уступает Китаю по популярности в большинстве опрошенных стран, пишут «Ведомости». К таким выводам пришли исследователи Pew Research Center в июле 2026 года.

Только в 9 из 36 государств жители оценивают США выше, чем Китай. Сильнее всего Америку поддерживают в Израиле, а хуже всего к ней относятся на Западном берегу реки Иордан. Китай же пользуется максимальным доверием в Пакистане, тогда как в Японии его рейтинг находится на самом низком уровне.

Европа, традиционная союзница Вашингтона, тоже меняет свои приоритеты. Среди европейских стран только в Польше отношение к США осталось более позитивным, чем к Пекину. Жители Германии, Франции, Италии, Испании и других крупных государств региона теперь отдают предпочтение Китаю. Статистика показывает, что за три года общий уровень одобрения Америки в мире упал с 58 до 36 процентов, в то время как симпатии к КНР выросли с 32 до 46 процентов.

Одной из главных причин таких результатов эксперты называют фигуру Дональда Трампа. Международная политика американского президента вызывает недовольство: правильными его решения считают лишь около пятой части опрошенных, тогда как лидеру КНР Си Цзиньпину доверяют значительно больше респондентов. Кроме того, США часто воспринимают как страну, которая слишком активно вмешивается в дела других государств и при этом мало делает для поддержания мира на планете. В качестве надежного партнера Америку сегодня видит меньше половины респондентов, в то время как Китай в этой роли одобряют более двух третей участников исследования.

Подобный спад популярности США уже происходил во время первого президентского срока Трампа, когда доверие к Белому дому резко снизилось после ухода Барака Обамы. Эксперты отмечают, что падение авторитета во многом связано с изменением взглядов самих американских элит на роль своей страны в мире. При этом ухудшение имиджа США в Европе носит скорее временный характер и связано с критикой конкретного лидера, а не государства в целом. С приходом новой администрации ситуация может снова измениться.