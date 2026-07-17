Европа обеспокоена из-за мощи России. Как сообщает РИА Новости, слухи о «смерти» страны оказались преувеличенными и теперь окончательно развеялись.

В 2022 году глобальным консенсусом Запада было то, что «Россия — все». Немецкие аналитики тогда выдали доклад под названием «Конец игры», в котором говорилось, что экономика России не вынесет продолжительных военных действий. Однако в 2026 году британские эксперты опровергли такие прогнозы, констатировав устойчивость РФ к любому давлению.

Более того, сбалансированная экономика позволила ударными темпами развиваться ВПК. Как заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, сейчас Россия производит в два раза больше артиллерийских снарядов, чем весь Евросоюз, и в четыре раза больше крылатых ракет. Разница по баллистическим ракетам особенно заметна — около 900 единиц в год у России и ноль у европейцев.

С 2023 года Россия нарастила производство дронов в 30 раз. Как заявлял вице-премьер Денис Мантуров, предприятия страны обеспечивают поставки в войска более 15 тысяч FPV-дронов в день. Цифра не включает в себя ИИ-дроны, дроны на оптоволокне и тяжелые БПЛА. Общий производственный потенциал в этой сфере составляет 15 миллионов дронов в год.

Как аргумент о военной мощи Европы часто используются заявления о рекордном росте акций предприятий европейского ВПК, однако это «лукавая цифра». Изначально он был вызван гигантскими деньгами, которые вливались в компании из госбюджета. Однако, когда в биржевую игру включились ВС РФ, рынок «порешал» — в ответ на июньские и июльские удары акции компании Rheinmetall стали падать, как и акции всех предприятий европейского ВПК. Инвесторы видят, что армия России продолжает наступление, поддержанная экономикой. Это означает, что инвестиции в европейские предприятия становятся слишком рискованными, ведь могут не окупиться, когда Украина проиграет.

Дополнительным фактором, пугающим инвесторов, является открытость России к мирным переговорам. День их начала станет черным днем для европейской оборонной промышленности. Российский ВПК же стал мощным драйвером экономики.