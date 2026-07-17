Казахстан решил спасти высыхающее Аральское море

Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана объявило о начале нового этапа спасения высыхающего Аральского моря, приняв решение о дополнительном наполнении его северной части. До конца текущего года планируется направить в водоем 1,2 миллиарда кубических метров воды, что продолжит масштабную работу по восстановлению одной из самых тяжелых экологических катастроф на постсоветском пространстве. Эта инициатива стала логическим продолжением усилий, предпринятых с осени прошлого года.

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С октября 2025 года через русло реки Сырдарья в акваторию Северного Арала уже поступило 1,4 миллиарда кубов живительной влаги. В настоящий момент интенсивность сбросов поддерживается на уровне 40 кубических метров в секунду, что обеспечивает стабильный и непрерывный приток воды. Благодаря этим мерам общий запас водных ресурсов в бассейне достиг впечатляющей отметки в 23,5 миллиарда кубометров. Такие объемы позволяют не только компенсировать испарение в жаркий период, но и постепенно увеличивать зеркало моря, которое десятилетиями неуклонно сокращалось из-за нерационального использования водных артерий Центральной Азии.

Принятые меры уже приносят ощутимые экологические результаты, которые фиксируют специалисты научных институтов. Одним из главных достижений стало снижение уровня минерализации воды на 10% — показатель опустился до 7,9 промилле. Это критически важно для восстановления биологического разнообразия, так как высокая концентрация солей ранее делала море практически безжизненным. Улучшение химического состава воды уже сказалось на возрождении местного рыбного хозяйства:

эффективность восстановления экосистемы подтверждается ростом популяций промысловых видов рыб. Так, за первое полугодие 2026 года в регионе было выловлено 4,2 тысячи тонн рыбы, что стало весомым экономическим подспорьем для прибрежных поселков, долгие годы страдавших от безработицы и упадка инфраструктуры.

В ведомстве подчеркивают, что продолжение работы по наполнению бассейна остается приоритетной задачей для социально-экономического и экологического развития всего региона.