В НАТО удивились решению Зеленского

Представитель НАТО заявил, что в альянсе были «очень удивлены» увольнением Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Его слова приводит Politico.

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«Мы его любили; он отлично справлялся со своей работой. Я этого [увольнения Федорова с поста] не ожидал», — рассказал представитель Североатлантического альянса, пожелавший сохранить анонимность.

Высокопоставленный европейский чиновник из оборонного ведомства отметил, что Федоров «показался очень эффективным», и охарактеризовал его как «специалиста по цифровым технологиям в преимущественно механическом мире». Министр обороны Германии Борис Писториус также высоко оценил деятельность Федорова на посту, связав его работу с «недавними успехами Украины».

Стало известно почему Запад сдал Федорова спустя полгода

Ранее жители Киева и еще нескольких городов Украины вышли на улицы, чтобы поддержать отправленного в отставку министра обороны страны Михаила Федорова.