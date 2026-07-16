США попали в ловушку Ирана

Соединенные Штаты попали в хорошо продуманную, учитывающую все нюансы и тонкости, ловушку Ирана, пишет политолог Херфрид Мюнклер в статье для Süddeutsche Zeitung.

По его данным, президент США Дональд Трамп — мастер блефа. Он постоянно оказывает давление на своих противников, оппонентов, и даже союзников, вынуждает их заключать сделки, как выгодные, так и откровенно провальные, на грани капитуляции.

Политолог уточнил, что американский лидер любит заводить разговор о сделках с напоминания о своей «огромной дубинке» — ВС США. Но, в таком случае, добавил он, речь идет уже не о сделке, а о принуждении или шантаже, как это было после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Иранское руководство, очевидно, хорошо подготовилось к «методу Дональда Трампа» и сделало выводы», — отметил Мюнклер.

Белый дом получил сигнал о мире от Ирана

Так, уточнил эксперт, иранские власти позаботились о том, чтобы после устранения политического и военного руководства власть могли перенять второй и третий эшелоны управленцев. Он добавил, что аятоллы и КСИР не собирались подчиняться требованиям США и дарить главе США легкую победу.

Кроме того, Иран заблокировал Ормузский пролив, атаковал военные базы США в арабских странах, поразил нефтегазовые объекты американских союзников.

«Тем самым он заблокировал не только вывоз арабской нефти в Индийский океан, но и фактически взял в заложники глобальную экономику», — подчеркнул политолог.

В итоге, «величественный президент снова ставших великими США» оказался в ловушке, пояснил Мюнклер. Любые его действия приведут к печальным последствиям как для Соединенных Штатов, так и для их союзников, констатировал эксперт.