В Раде раскрыли судьбу Федорова

Михаил Федоров уволен с поста министра обороны Украины с момента формирования нового правительства. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«Вот такая история: министра иностранных дел нет, министра обороны нет, главы СБУ нет, главы внешней разведки нет», — написал Железняк.

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По его словам, на заседании фракции «Слуга народа» сообщили, что ищут кандидатуру на должность главы Минобороны, но не среди бывшего главы МВД Игоря Клименко или Федорова.

Ранее Федоров высказался о необходимости уволить главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. По его словам, это нужно для сокращения преступности в армии.