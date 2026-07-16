В США выступили против помощи Израилю

Более двух третей членов палаты представителей США выступили против принятия законопроекта по предоставлению Израилю военной помощи на сумму по меньшей мере в 3,3 млрд долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

Речь идет о законопроекте о финансировании госдепа и целей национальной безопасности. Из 435 членов палаты представителей против законопроекта проголосовали 314. За высказались 104 законодателя. По итогам голосования было решено пересмотреть законопроект.

В тексте законопроекта указывается, что из средств, выделенных в рамках раздела «Программа иностранного военного финансирования», не менее 3,3 млрд долларов должны быть выделены в виде грантов только для Израиля. Финансирование подразумевает закупку продвинутого оружия, в том числе разработанного в самом Израиле.