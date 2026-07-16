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Азаров: у Корецкого нет опыта управления страной

ТАСС

. Назначенный премьер-министром Украины Сергей Корецкий не имеет никакого опыта управления государством и не сможет подготовиться к зиме, а продолжит коррупционные схемы вместе с Владимиром Зеленским и его окружением. Об этом заявил ТАСС бывший глава правительства Украины Николай Азаров.

Азаров: у Корецкого нет опыта управления страной
© РИА Новости
"С точки зрения руководства страной это человек без всякого опыта. Он себя никак не показал ни на "Укрнафте", ни на "Нафтогазе", - сказал Азаров. - Единственное, что он смог сказать сегодня, когда его утверждали, что следующая зима будет сложнее предыдущей. Просто Аристотель или Гегель, такие умственные способности показал, что дальше некуда".

"Ни к какой зиме он готовиться не будет. Он будет продолжать свои действия вместе с этой бандой Зеленского", - добавил экс-премьер.