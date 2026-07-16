Азаров: у Корецкого нет опыта управления страной

. Назначенный премьер-министром Украины Сергей Корецкий не имеет никакого опыта управления государством и не сможет подготовиться к зиме, а продолжит коррупционные схемы вместе с Владимиром Зеленским и его окружением. Об этом заявил ТАСС бывший глава правительства Украины Николай Азаров.

"С точки зрения руководства страной это человек без всякого опыта. Он себя никак не показал ни на "Укрнафте", ни на "Нафтогазе", - сказал Азаров. - Единственное, что он смог сказать сегодня, когда его утверждали, что следующая зима будет сложнее предыдущей. Просто Аристотель или Гегель, такие умственные способности показал, что дальше некуда".

"Ни к какой зиме он готовиться не будет. Он будет продолжать свои действия вместе с этой бандой Зеленского", - добавил экс-премьер.