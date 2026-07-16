Католический священник из Будапешта Золтан Остие заявил, что новый премьер Венгрии Петер Мадьяр стал «орудием сатаны*» («Международное движение сатанизма» признано в России экстремистской организацией и запрещено): по мнению священнослужителя, политик ведет страну к расколу и действует в интересах внешних сил. Об этом сообщает Nepszava.

Остие выразил серьезную обеспокоенность результатами прошедших выборов. Священник считает, что действия Мадьяра противоречат христианским ценностям.

«Он пропагандирует свободные отношения, не защищает святость брака и семьи, сеет ненависть и продает свою родину», - заявил Остие.

По его мнению, за фигурой Мадьяра стоят западные финансовые и политические круги. Священник сравнил политические процессы в Венгрии с событиями в Польше после прихода к власти правительства Дональда Туска. Остие отметил, что некоторые люди становятся удобными инструментами в руках темных сил.

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Nepszava отмечает, что позиция Остие вызвала неоднозначную реакцию внутри католической общины Венгрии. Руководство архиепархии Эстергома-Будапешта поспешило дистанцироваться от его заявлений и от политики в целом. Сам священник настаивает, что его высказывания представляют собой гражданский долг и защиту базовых моральных устоев общества.

Ранее Остие выступил на демонстрации у Дворца Шандора (резиденция президента Венгрии) и жестко раскритиковал новое правительство. Священнослужителя возмутили планы Мадьяра изменить Конституцию и отстранить президента Тамаша Шуйока, которого новые власти считают слишком тесно связанным с экс-премьером Виктором Орбаном.

* «Международное движение сатанизма» признано в России экстремистской организацией и запрещено.