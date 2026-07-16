Трамп разгневан: Хегсет сорвал сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп остался недоволен действиями министра обороны Пита Хегсета в ходе военной операции «Эпическая ярость» против Ирана. Как сообщает CBS News со ссылкой на источники, американский лидер считает, что позиция главы Пентагона лишила Вашингтон шанса избежать затяжного противостояния.

По данным собеседников издания, Хегсет настоял на отказе от предложения Тегерана ограничить ядерную программу, несмотря на возражения председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна.

Внутренние разногласия в американском военно-политическом руководстве проявились на протяжении всей американо-израильской кампании. Трамп, как утверждается, испытывал раздражение как в адрес Хегсета, так и в адрес Кейна. Дополнительное недовольство в Пентагоне вызвал глава Центрального командования адмирал Брэд Купер, которого обвинили в переоценке возможностей американских сил в противостоянии с иранской стороной.

Операция «Эпическая ярость» стартовала 28 февраля совместными силами США и Израиля. Ее завершение Трамп официально объявил 1 мая, однако спустя два месяца, 8 июля, боевые действия возобновились. За день до этого, 18 июня, Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о взаимопонимании, который, однако, не привел к устойчивому перемирию. Уже 10 июля американский президент уведомил Конгресс о возобновлении состояния войны с Ираном.