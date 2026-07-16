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Трамп разгневан: Хегсет сорвал сделку с Ираном

Московский Комсомолец

Президент США Дональд Трамп остался недоволен действиями министра обороны Пита Хегсета в ходе военной операции «Эпическая ярость» против Ирана. Как сообщает CBS News со ссылкой на источники, американский лидер считает, что позиция главы Пентагона лишила Вашингтон шанса избежать затяжного противостояния.

Трамп разгневан: Хегсет сорвал сделку с Ираном
© Global Look Press

По данным собеседников издания, Хегсет настоял на отказе от предложения Тегерана ограничить ядерную программу, несмотря на возражения председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна.

Внутренние разногласия в американском военно-политическом руководстве проявились на протяжении всей американо-израильской кампании. Трамп, как утверждается, испытывал раздражение как в адрес Хегсета, так и в адрес Кейна. Дополнительное недовольство в Пентагоне вызвал глава Центрального командования адмирал Брэд Купер, которого обвинили в переоценке возможностей американских сил в противостоянии с иранской стороной.

Операция «Эпическая ярость» стартовала 28 февраля совместными силами США и Израиля. Ее завершение Трамп официально объявил 1 мая, однако спустя два месяца, 8 июля, боевые действия возобновились. За день до этого, 18 июня, Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о взаимопонимании, который, однако, не привел к устойчивому перемирию. Уже 10 июля американский президент уведомил Конгресс о возобновлении состояния войны с Ираном.