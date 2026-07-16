На Украине анонсировали митинги

На Украине зазвучали призывы выйти на митинги против отставки министра обороны страны Михаила Федорова. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

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Акции анонсируются на утро 16 июля в Киеве, а также во Львове. В призывах люди проводят параллель с прошлогодней «революцией на картонках» в защиту Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

В свою очередь, депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале отмечает, что у украинской власти появилась «традиция своими эгоистическими решениями приводить к митингам».

Зеленский признал, что народ Украины ненавидит ВСУ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Михаила Федорова в провале реформы ТЦК (территориальные центры комплектования; аналог военкомата).

Сам же Федоров, комментируя свою отставку, заявил, что не успел внести «здравый смысл» в Минобороны Украины.