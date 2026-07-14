Рубио раскрыл планы США в отношении МУС

Соединенные Штаты начинают масштабную дипломатическую кампанию, направленную на расформирование дискредитировавшего себя Международного уголовного суда (МУС), пишет госсекретарь США Марко Рубио в своей статье для The Wall Street Journal.

© Global Look Press

Дипломат подчеркнул, что суверенные государства превыше глобализма. Именно эта идея, добавил он, будет положена в основу кампании против МУС.

«Используя все инструменты, находящиеся в распоряжении нашего правительства, и работая бок о бок с каждым союзником, с которым мы сможем найти общее дело, мы ликвидируем МУС, если потребуется, по кирпичику», — разъяснил Рубио.

Госсекретарь пояснил, что МУС создавался как нейтральная международная организация. Он уточнил, что в настоящее время суд оказался в руках левых неправительственных организаций, «самодовольных глобалистов» и враждебных правительств третьего мира.

По его оценке, действия инстанции ставят под удар американских солдат, пограничников и политиков.

Рубио выразил надежду, что союзники и партнеры США присоединятся к кампании, не останутся в стороне.

Международный уголовный суд (International Criminal Court, ICC) — независимый международный судебный орган в Гааге. Он рассматривает дела о геноциде, преступлениях против человечности, военных преступлениях и преступлении агрессии.

Ранее сообщалось, что Госдеп США на прошлой неделе провел консультации с дипломатами крупных держав, с тем, чтобы выяснить их точку зрения по поводу МУС и донести свою позицию.