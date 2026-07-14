В Иране прокомментировали историю с арестом Ахмадинежада

Экс-президент Иран Махмуд Ахмадинежад постоянно появляется на публичных мероприятиях, информация о его домашнем аресте не соответствует действительности, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в сфере безопасности Ирана.

В июле западные СМИ, в частности, газета New York Times, опубликовали ряд материалов о возможном сотрудничестве бывшего главы государства с иностранными разведками.

Авторы статей рассказали, что израильский «Моссад» на протяжении многих лет «подбирал ключи» к бывшему президенту, надеялся задействовать в рамках государственного переворота.

По словам публицистов, после того, как информация о возможной связи Ахмадинежада с разведкой противника попала к силовикам, они выбрали для политика меру пресечения в виде домашнего ареста и начали расследование.

«Компетентные органы изучают подобного рода сообщения, которые содержат информацию, связанную с вопросами национальной безопасности, однако данные о связях с иностранными разведывательными службами или ограничениях на передвижение экс-президента Ахмадинежада не соответствуют действительности», — подчеркнул собеседник агентства.

Источник уточнил, что авторы публикаций при их подготовке опирались не на факты, документы, свидетельства очевидцев, а на непроверенные данные.

Ранее в Иране опровергли информацию о «мученической смерти Махмуда Ахмадинежада» и его телохранителей во время атаки Израиля и США на район Нармак в Тегеране.