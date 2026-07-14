Мелони взбунтовалась против саммитов по Украине

Окружение премьер-министра Италии Джорджи Мелони выражает серьезные сомнения в эффективности регулярных встреч европейских лидеров, посвященных ситуации на Украине.

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По мнению итальянской стороны, высокая активность президента Франции Эммануэля Макрона на этом направлении направлена не столько на помощь Киеву, сколько на продвижение его собственных политических интересов, сообщает газета Repubblica.

«В ее ближайшем окружении уже некоторое время задаются вопросом, не являются ли эти парижские саммиты — и их столь высокая частота — в конечном счете более полезными для украинского дела или для личного Эммануэля Макрона», — пишет издание.

Показательным стал отказ Мелони от участия в очередной парижской встрече «коалиции желающих», где Макрон анонсировал проведение масштабных военных учений в странах, граничащих с Украиной. Сама Мелони объяснила свое отсутствие предельной нагрузкой: за последние три с половиной недели она уже посетила шесть подобных международных мероприятий.

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Аналитики отмечают, что подобное расхождение в повестках продиктовано внутриполитическими факторами. Пока французский лидер стремится продемонстрировать внешнеполитическую активность в преддверии выборов во Франции, Джорджа Мелони делает ставку на решение внутренних проблем Италии. Вместо поездки в Париж итальянский премьер предпочла сосредоточиться на вопросах безопасности в Палермо и работе Совета министров в Риме, готовясь к парламентским выборам 2027 года.