СМИ: союзников беспокоит реформа Госдепа США

Масштабные сокращения дипломатов в США и начатая при президенте Дональде Трампе реформа Госдепартамента вызывают разочарование среди американских союзников и беспокойство экспертов. Об этом пишет Financial Times.

Напомним, что после своей победы на президентских выборах Дональд Трамп объявил о создании Департамента государственной эффективности США (DOGE), задачами которого стали «демонтаж» правительственной бюрократии, отмена избыточных нормативных актов и сокращение расходов правительства. Он также подписал указ об упрощении увольнения федеральных служащих, после чего прошли массовые сокращения в Пентагоне и ряде ведомств.

Реорганизация коснулась и Госдепа. Действующая администрация обосновывает ее необходимостью сокращения бюрократии и возвращения внешней политики на более реальные рельсы, пишет газета.

В свою очередь дипломаты предупреждают о грубой политизации. По их мнению, нынешняя политика Трампа наносит даже больше вреда, чем маккартизм 50-ых годов прошлого века, когда США лишились почти всех экспертов по Китаю из-за страха перед коммунизмом.

«Все это время традиционные союзники США оплакивают утрату Государственного департамента, игравшего решающую роль в повседневной глобальной дипломатии», - отмечается в статье.

В свою очередь проработавший в Госдепе 31 год и завершивший карьеру на посту посла в Китае Ник Бернс охарактеризовал происходящее в дипломатической службе США, как «самый разрушительный кризис за всю ее 102-летнюю историю».

Ранее Верховный суд США «принес Дональду Трампу крупную победу», поддержав его решение уволить по собственному желанию руководителей независимых федеральных агентств.