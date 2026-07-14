МИД Молдавии вызвал посла России Олега Озерова после обнаружения 13 июля упавшего на территории республики БПЛА, который, как считают власти, мог принадлежать России. Об этом сообщает телеканал ProTV.

Это не первый вызов посла в связи с инцидентами с беспилотниками. В начале июня Озерова вызвали в МИД из-за падения неустановленного дрона в соседней Румынии. Тогда же он отметил, что все контакты с молдавскими властями свелись к вызовам в министерство.

Ранее Озеров отмечал, что власти Молдавии обвиняют Россию во всех бедах, следуя установкам руководства Евросоюза, не предоставляя при этом никаких доказательств. При этом такие обвинения молдавской стороной выдвигаются вопреки здравому смыслу без доказательств, хотя российские дипломаты их запрашивают.