Экс-премьер Украины Свириденко отказалась ехать послом в США

Экс-премьер Украины Юлия Свириденко не согласилась занять пост посла в США. По данным источников украинского издания «Суспільне» в её окружении, она не рассматривает эту должность для себя.

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Однако пока не известно, озвучила ли она Владимиру Зеленскому окончательный отказ.

Заявление Свириденко об отставке с поста премьера Украины поступило в Раду

Ранее собеседник издания в Офисе президента объяснил отставку Свириденко с поста главы правительства именно необходимостью сменить посла в Вашингтоне. Журналисты обратились за комментарием к действующему послу Ольге Стефанишиной, но ответа не получили.