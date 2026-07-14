Алиев направил письмо Макрону

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону поздравление с днем взятия Бастилии — главным национальным праздником Франции. Текст письма опубликован на сайте азербайджанского лидера.

В поздравлении Алиев заявил о начале «новой эры» в отношениях Баку и Парижа, параллельно выразив надежду на развитие отношений между двумя странами.

«В этот праздничный день я желаю народу Франции мира и процветания», — подытожил Алиев.

День взятия Бастилии празднуется с 1880 года и является днем памяти о единстве французской нации. Поводом для него стала Великая французская революция 1789 года, которая положила конец абсолютной монархии.

В 2026 году праздник прошел параллельно с проведением саммита «Коалиции желающих», состоящих из стран Североатлантического альянса, ЕС и Украины, а также Молдавии и Северной Македонии. Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал обсуждение в ходе мероприятия вопросов построения новой антибаллистической системы.