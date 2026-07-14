Трамп раскрыл нанесенный Ирану урон

Президент США Дональд Трамп раскрыл урон, нанесенный Ирану в ходе ударов Соединенных Штатов.

Он рассказал об этом в интервью телеканалу Newsmax.

«Мы вывели из строя большую часть их радаров, большую часть их боеприпасов, большую часть их пусковых установок, ракетных установок. Мы вывели из строя беспилотники. Мы вывели из строя ракеты», — сказал американский президент.

Кроме того, по словам Трампа, в настоящее время США контролируют Ормузский пролив.

«Они могут создать проблемы. Они могут делать нехорошие вещи, но мы контролируем его», — отметил он.

Трамп заявил об уничтожении 84% потенциала Ирана по производству вооружений

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о завершении пятичасовой волны ударов по Ирану. «Вооруженные силы США успешно нанесли удары по военным объектам по всему Ирану, включая Бушер, Шахбахар, Джаск, Конарак, Абу-Муса и Бандар-Аббас, чтобы еще больше снизить способность Ирана атаковать коммерческие суда», — указали в командовании.