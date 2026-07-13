Руководство Евросоюза обвинили в беспомощности

Продолжающийся конфликт на Украине демонстрирует беспомощность руководства Евросоюза — оно никак не может повлиять на ситуацию, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар в беседе с изданием Štandard.

«Нынешнее руководство Европейского союза, как и ведущих стран евроблока, я оцениваю как беспомощное. Мы видим это по тому, как долго продолжается российско-украинский конфликт. Европейский союз не способен быть за столом переговоров о мире», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что сейчас ЕС лишь оплачивает расходы Киева, но ничего не решает.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини рассказал, что несколько стран НАТО отказались направлять деньги в качестве военной помощи Украине.