Сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм* (объявлен террористом в РФ) активно интересовался геополитикой, в особенности — ходом международных конфликтов, рассказал журналистам известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Об этом пишет РИА Новости.

Сенатор Грэм* скончался в ночь на воскресенье, 12 июля, от сердечного приступа. Смерть наступила вскоре после его возвращения из напряженной поездки в Киев, где он провел переговоры с Владимиром Зеленским.

Неизвестная женщина вызвала скорую в дом сенатора Грэма*

Американские, израильские, иранские и российские политики, журналисты, пользователи соцсетей бурно отреагировали на внезапную смерть скандального сенатора, выступавшего за экономическое давление на Россию, Иран и Китай и всемерную поддержку Израиля.

«Грэм* никогда не видел такого конфликта, который он не хотел бы обострить. Он не был одинок в своей позиции среди политиков в Вашингтоне», — отметил Сакс.

В связи с этим, заметил ученый, не вызывает сомнений то, что США продолжат разжигать конфликты на планете, их текущая политика не претерпит изменений.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.