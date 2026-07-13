Макрон впервые появился без очков

Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые с 29 июня выступил на официальном мероприятии без солнцезащитных очков, пишет ТАСС.

Журналисты уточнили, что 13 июля Макрон произносил ежегодную речь перед военными в канун национального праздника 14 июля.

На кадрах, опубликованных очевидцами, президент выходит из автомобиля в очках, снимает их, обращается к солдатам и офицерам, покидает трибуну и снова надевает их.

В соцсетях «динамичный» образ главы государства вызвал бурную дискуссию.

Пользователи шутили о «президенте-мафиози», сравнивали его с Томом Крузом в «Топ Ган» и обсуждали, не новый ли это имиджевый ход: запросы в поисковиках по фразе «Macron sunglasses» выросли на 340%, затмив даже новости о визитах глав других государств

Напомним, что в январе 2026 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе Макрон появился перед публикой в стильных солнцезащитных очках. Он объяснил выбор аксессуара лопнувшим сосудом в глазу — состоянием, которое медики называют субконъюнктивальным кровоизлиянием.

Через некоторое время президент Франции стал появляться на публике без очков — французским медикам удалось решить проблему.

29 июня Макрон вновь появился в солнцезащитных очках на публике во время официальной встречи с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.

В дальнейшем глава государства был замечен в них на встрече с королем Таиланда, во время государственного визита в Сирию, на саммите НАТО в Анкаре.

Agence France-Presse разъяснило, со ссылкой на окружение французского лидера, что причиной постоянных появлений в очках стали проблемы с глазами.