МИД Финляндии вызвал посла РФ на фоне введения пакета киберсанкций

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России Павла Кузнецова.

Об этом глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен сообщила в соцсети X.

«Сегодня Евросоюз принял свой пакет киберсанкций и разоблачил злоумышленников в киберпространстве в России, включая действия ФСБ. Финляндия осуждает злонамеренную деятельность РФ в киберпространстве и злоупотребление киберэкосистемой. В ответ я вызвала посла Российской Федерации», – написала Валтонен.

13 июля Евросоюз расширил санкционный список, включив в него компанию VK.

В конце июня Apple удалила из App Store приложения экосистемы VK, включая «ВКонтакте», «VK Музыку», «VK Видео», «VK Мессенджер», «Одноклассники», Mail.ru, «Дзен» и другие сервисы. Минцифры России уже назвало решение Apple «политически мотивированным» и пожаловалось в ФАС, а в Кремле предложили перейти на Android и «наши системы». Сама соцсеть VK еще утром оставалась доступной для скачивания, однако позже была удалена и она.

На ситуацию уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в качестве решения предложил пользователям отказаться от использования продукции Apple.

Как теперь пользоваться приложениями и как на удаление реагируют власти РФ — в материале «Газеты.Ru».