Кобахидзе обвинил Каллас в постыдном абсурде

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил об «абсурде» европейской бюрократии, которая в понедельник в Брюсселе на уровне глав МИД ЕС обсуждает Черноморский регион без участия его страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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«Европейская бюрократия ставит себя в комичное положение. Грузия обеспечивает связь с Черным морем семи государств, абсурдно не учитывать нашу роль», – сказал он на пресс-конференции.

Комментируя заявление комиссара ЕС по внешней политике и безопасности Каи Каллас о нежелании говорить с правительством Грузии при готовности поддерживать народ страны, которое она сделала в Брюсселе перед форумом, председатель грузинского кабмина назвал его «полностью постыдным».

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«Такая позиция (Каллас) заслуживает очень тяжелых оценок», – сказал Ираклий Кобахидзе, отметив, что еврокомиссар фактически отказалась признавать суверенитет Грузии и волеизъявление ее граждан. «Постыдное отношение со стороны Каи Каллас к Грузии и ее народу, очень тяжелое», – заявил он.

При этом премьер-министр Грузии заявил об открытости к сотрудничеству с Евросоюзом, который заморозил отношения с Тбилиси два года назад, обвиняя якобы в «отступлении от демократии».