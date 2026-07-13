В Киеве объяснили отставку премьера

Активизация работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении посла в США Ольги Стефанишиной стала одной из причин кадровых перестановок в правительстве, инициированных президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, кадровый процесс запущен из-за того, что над Стефанишиной «сгущаются тучи» в связи с активностью НАБУ, а в Вашингтоне нужен сильный дипломат. На эту роль прочат Юлию Свириденко, чей уход с поста премьер-министра автоматически влечет отставку всего правительства.

«По Стефанишиной — это может быть просто как последний кусочек пазла. Когда стало ясно, что ей придется возвращаться, а в Штатах нам нужна сильная фигура», — пояснил собеседник в окружении Зеленского.

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Накануне Стефанишина подала прошение об увольнении по личным обстоятельствам, и президент его удовлетворил. Посол уже вернулась в Киев, где НАБУ может предъявить ей обвинения. Она давно является обвиняемой по делу о коррупции, связанному с анализом законодательства для приведения его к нормам ЕС. Кроме того, когда Стефанишина занимала пост министра юстиции в 2024–2025 годах, ее бывший муж получал в управление арестованные активы.

Другой причиной перестановок называют предстоящую зиму, которая, как ожидают в Киеве, будет тяжелой из-за ударов по энергоинфраструктуре. Наиболее вероятным кандидатом на пост нового премьера называют главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого.

На посту премьер-министра Украины Свириденко пробыла чуть меньше года. Верховная Рада одобрила ее кандидатуру 17 июля 2025 года.