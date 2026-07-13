Алиев высказался о воюющих соседях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о положении республики между воюющими соседями.

Его слова во время церемонии открытия IV Шушинского глобального медиафорума приводит агентство APA.

«На севере у нас есть один сосед, находящийся в состоянии войны, а на юге — другой сосед, также находящийся в состоянии войны, и Азербайджан расположен между ними», — заявил он.

Алиев добавил, что для Баку собственная защита и «содействие достижению мира» относится к числу приоритетных вопросов.

На севере Азербайджан граничит с Россией, которая с 2022 года проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине. Южная граница республики соседствует с территорией Ирана. 28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Исламской республики. Тогда она получила название «Эпическая ярость».