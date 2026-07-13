В офисе американского сенатора Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) уточнили причину его смерти. Информацию приводит NBC News.

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По предварительным данным, это случилось из-за «рассечения аорты из-за артериосклеротического сердечно-сосудистого заболевания» или разрыва его аорты из-за затвердевания артерий.

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Уточняется, что сотрудникам скорой помощи, которая накануне приехала на вызов в дом сенатора на Капитолийском холме в субботу вечером, согласно аудиозаписи полицейского сканера, сообщили о том, что у пациента остановилось сердце. Позже аудиозапись скорой показала, что сердечно-легочная реанимация (СЛР) продолжалась.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.