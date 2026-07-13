Портал TMZ оказал видеозапись, на которой запечатлен момент, когда сенатора Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вывозят из его дома на каталке в сопровождении нескольких сотрудников экстренных служб.

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Лицо самого Грэма на записи не различимо. При этом у одного из сотрудников службы спасения заметен мешок Амбу — ручное устройство, используемое для искусственной вентиляции легких.

Решение Зеленского после смерти Грэма* удивило Запад

Сенатор от Южной Каролины, член Республиканской партии Линдси Грэм скончался вечером 11 июля на 72-м году жизни. Причиной его кончины стала непродолжительная и внезапная болезнь. Семья республиканца попросила всех помолиться за него. Еще одной ее просьбой было проявление уважения к частной жизни в этот непростой период.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.