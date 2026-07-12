Трамп отдал одно распоряжение в связи со смертью сенатора Грэма*

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить американские флаги на государственных учреждениях в связи со смертью сенатора-республиканца (от штата Южная Каролина) Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

Как следует из публикации американского лидера в Truth Social, флаги будут оставаться приспущенными до 18:00 18 июля (01:00 19 июля мск).

Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года. Он был одним из основных составителей законопроекта об ужесточении санкций против России. Документ представила в начале апреля двухпартийная группа американских сенаторов. Ключевыми авторами законопроекта стали Грэм и Ричард Блюменталь (демократ, от штата Коннектикут). Эта инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров РФ. В предложении сенаторов были указаны пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары. Помимо антироссийской деятельности, Грэм активно поддерживал Израиль и выступал одним из главных сторонников военной кампании США против Ирана.

Трамп раскрыл детали последнего разговора с Грэмом*

* внесен в российский перечень террористов и экстремистов.