Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам CNN, что прошлой ночью сенатор Линдси Грэм* (объявлен террористом в РФ) позвонил ему и похвастался тем, что его поездка на Украину прошла успешно.

По данным телеканала, самочувствие сенатора резко ухудшилось после возвращения из Киева, он скончался в ночь на воскресенье, 12 июля, от сердечного приступа.

«Он [законодатель] позвонил мне прошлой ночью. Он только что вернулся с Украины, и поездка у него прошла отлично. Он рассказывал мне о поездке», — пояснил президент США.

Трамп уточнил, что в целом Грэм* был доволен визитом, переговорами, но все же пожаловался на усталость.

«Он был уставшим. Он сказал: «Я устал, потому что это долгая поездка», — отметил американский лидер.

Стало известно, чем похвастался Грэм* перед смертью

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил искренние соболезнования в связи со смертью своего лучшего друга — Линдси Грэма*. Кроме того, он заявил о намерении поехать на похороны сенатора.

* объявлен террористом в РФ.