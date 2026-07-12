Смерть сенатора Линдси Грэма* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) может привести к расколу в Сенате США, где республиканское большинство было минимальным, а Грэм* играл ключевую роль в законодательных баталиях, включая бюджет, санкции против России и утверждение судей, пишет POLITICO. Его кончина ставит под вопрос многие инициативы партии перед промежуточными выборами.

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Грэм* возглавлял Бюджетный комитет и находился под давлением президента Трампа в вопросе продвижения нового партийного пакета расходов, включая увеличение финансирования обороны. Он также был высокопоставленным членом Комитета по ассигнованиям, который работал над сделкой по предотвращению остановки правительства в конце сентября. Его отсутствие осложнит эти переговоры.

Кроме того, Грэм* был членом Юридического комитета, где на этой неделе должны были пройти слушания по утверждению исполняющего обязанности генпрокурора Тодда Бланша. Он также возглавлял усилия по введению санкций против России за агрессию против Украины — кампанию, которая теперь осталась без одного из главных лидеров.

После смерти Грэма* республиканское большинство в Сенате сократилось до 52-47, а с учётом госпитализации сенатора Митча Макконнелла фактически стало ещё меньше. Губернатор Южной Каролины может назначить временного преемника, но тот не унаследует должности Грэма в комитетах и его экспертизу.

Стало известно, чем похвастался Грэм* перед смертью

Линдси Грэм* был одним из самых влиятельных республиканцев, известным своей жёсткой позицией по России и Ирану. Его смерть может отсрочить принятие ключевых законов. В администрации Трампа выразили соболезнования. Республиканцам предстоит перегруппироваться перед летними каникулами и ноябрьскими выборами. Вопрос о финансировании Госдепартамента и дипломатических миссий остаётся открытым. Демократы могут попытаться использовать ситуацию для блокировки инициатив.

* - внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов