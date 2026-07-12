NYT назвала «серого кардинала» Венесуэлы

Госсекретарь США Марко Рубио в 2026 году стал ключевой фигурой, своего рода «серым кардиналом» в управлении Венесуэлой, пишут обозреватели Тайлер Пейджер и Анатолий Курманаев в статье для The New York Times.

Журналисты напомнили, что в январе 2026 года американские спецслужбы провели операцию в Каракасе. В ходе акции силовики похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, ликвидировали большое количество охранников главы государства.

Рубио не занимает официального поста руководителя страны и не посещал Венесуэлу после смены власти, однако фактически контролирует важнейшие направления ее политики, финансы, добычу и продаже нефти, работу правительства, пояснили авторы статьи.

По их данным, средства от продажи природных ресурсов Венесуэлы поступают в США, затем направляются на счета республики. Команда госсекретаря следит за финансовыми потоками, определяет условия и цели использования доходов.

Этот механизм, разработанный в США, снизил коррупционную нагрузку на бюджет Венесуэлы, но поставил временного руководителя Венесуэлы Делси Родригес в практически полную зависимость от Вашингтона, уточнили публицисты.

Кадровые и электоральные вопросы также курирует Рубио. В частности, именно он принимал решение о назначении на пост министра обороны кандидата, предложенного правительством республики.

Авторы статьи констатировали, что даже международные контакты Родригес отслеживает госсекретарь США. Так, в мае Рубио объявил о ее поездке в Индию еще до официального сообщения венесуэльских властей, что неприятно удивило чиновников и дипломатов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность установления контроля над Кубой, Гренландией, Мексикой, Канадой.

Среди возможных кураторов этих стран аналитики называли вице-президента США Джей Ди Вэнса и Марко Рубио, одного из наиболее преданных сторонников американского лидера.