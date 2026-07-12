Американский лидер Дональд Трамп кратко выразил соболезнования в связи со смертью сенатора-республиканца Линдси Грэма* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), снискавшего скандальную славу своей русофобской позицией.

Офис сенатора сегодня сообщил, что Грэм* скончался вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни.

«Один из величайших людей и сенаторов, которых я когда-либо знал, умер!» - написал Трамп в соцсети Truth Social. - Он всегда работал и был настоящим американским патриотом».

«Нам будет очень не хватать Линдси*!» – продолжил президент США. -. Как печально!».

Он пообещал раскрыть подробности и информацию о церемонии прощания с сенатором-однопартийцем.

Сенатору от штата Южная Каролина Грэму* 9 июля исполнился 71 год. Он был известен как один из "ястребов" Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против Москвы. Воинственная риторика американского политика была направлена также против Ирана и КНР. Законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов