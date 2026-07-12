Сенатор Линдси Грэм* (внесен в перечень террористов в РФ) умер в возрасте 71 года после сердечного приступа, передает телеканал NBC.

По данным телеканала, в субботу вечером, 11 июля, в 23:00 по местному времени (6:00 мск, в воскресенье) экстренные службы прибыли к дому сенатора в Вашингтоне после сообщения об остановке сердца.

Фотографии, с которыми ознакомилось издание, свидетельствуют о том, что парамедики вынесли Грэма на носилках и доставили в больницу.

Журналисты заметили, что на днях Грэм вернулся из поездки в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. В воскресенье он должен был принять участие в программе NBC News Meet the Press, в которой ранее принял участие президент США Дональд Трамп.

Информацию о смерти сенатора подтвердили в его офисе:

«Вечером в субботу, 11 июля, сенатор США Линдси Грэм* скончался от непродолжительной и внезапной болезни», — отметили сотрудники офиса.

Ранее сообщалось, что сенатор в последние годы заработал скандальную известность русофобскими высказываниями. Кроме того, он являлся автором ряда инициатив по введению жестких санкций против России.

Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.