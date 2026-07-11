Правительство Украины утратило контроль над силовиками, пишет в соцсети Х пресс-служба партии «Альтернатива для Германии».

Теракт в Монако произошел 29 июня. При взрыве пострадали украинский олигарх Вадим Ермолаев и члены семьи.

Непосредственная исполнительница, гражданка Украины 1987 года рождения Анастасия Березовская, была в дальнейшем ликвидирована двумя силовиками — сотрудником украинской разведки и бывшим полицейским.

В Монако рассказали о состоянии украинского олигарха Ермолаева

Депутат Бундестага от АдГ Маркус Фронмайер полагает, отметили в партии, что опубликованные в СМИ сведения вызывают серьёзные вопросы относительно состояния украинского государственного аппарата.

«Либо Киев больше не контролирует части своего силового аппарата, либо государственные структуры используют преступные методы против собственных граждан. И то и другое было бы серьёзным скандалом», — цитирует пресс-служба слова парламентария.

Фронмайер подчеркнул также, что АдГ считает безответственной и опасной отправку вооружений и военной техники Киеву, помощь Украине со вступлением в ЕС.

Ранее сообщалось, что скандал в Монако получил широкий резонанс из-за фигуры подозреваемого — сотрудника военной разведки. По словам экспертов, участие действующего представителя спецслужб в преступлении такого характера ставит вопросы о контроле внутри системы безопасности в целом.