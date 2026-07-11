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Куба снова погрузилась во тьму

ТВ Центр

Куба вновь погрузилась во тьму. Уже второй раз за неделю на острове масштабный блэкаут - национальная энергосистема вышла из строя.

Куба снова погрузилась во тьму
© Global Look Press

Аварийные бригады приступили к ремонту. Запустить генераторы сложно - запасов топлива в стране крайне мало. Республика живёт в условиях жёсткой нефтяной блокады с начала года.

Угроза вторжения и тотальный блэкаут: как выживает Куба

Американская администрация рассматривает возможность ведения боевых действий против Кубы на фоне того, что санкции не привели к реформам, на которые США очень рассчитывали.