Северная Корея осудила США после саммита НАТО

Северная Корея выступила с жёстким заявлением по итогам прошедшего в Анкаре саммита Североатлантического альянса. Об этом проинформировало государственное агентство KCNA.

Во внешнеполитическом ведомстве КНДР выразили решительный протест против действий Вашингтона и его партнёров. Пхеньян обвинил Запад в укреплении военных блоков и ускоренном наращивании вооружений.

Северная Корея обвинила Японию в военной экспансии

В заявлении подчёркивается, что КНДР намерена «решительно отстаивать свой суверенитет» и интересы безопасности. Все ответные меры будут приниматься в рамках законных суверенных прав.

Пхеньян также пообещал внести вклад в поддержание регионального мира, но исключительно при условии сохранения паритета сил.